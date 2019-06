L'Inter piomba su Manuel Lazzari. L'esterno della Spal, corteggiato negli scorsi mesi da Lazio e Napoli, è finito nel mirino dei nerazzurri, come confermato dal ds spallino Davide Vagnati a cittaceleste.it: "Se ci sono stati sviluppi? Non ho più sentito Tare, non ci sono novità. Al momento posso confermare solo contatti con i nerazzurri di Conte e con l’Atalanta".