Il ds del Venezia, Mattia Collauto, è intervenuto a tuttoveneziasport.it: "La volontà è di trattenere sia Maenpaa che Molinaro, speriamo di chiudere l’accordo nel più breve tempo possibile. Sono due giocatori che reputiamo molto importanti per il gruppo e siamo convinti che daranno un contributo importante anche in Serie A come fatto quest’anno. Per quanto riguarda i nomi che leggo forse nessuno è effettivamente sul nostro taccuino. Non aspettatevi un mercato standard, come l’anno scorso. Non perché vogliamo essere alternativi, ma perché abbiamo delle esigenze, i calciatori che arrivano a Venezia devono condividere le nostre idee, essere affini alla filosofia e al Dna del club e credo sia la cosa più importante. Faremo sicuramente un mercato perché la Serie A è un altro sport, soprattutto nelle prime dieci posizioni, interverremo quindi ma non in maniera massiccia, perché credo che alla base del nostro successo ci sia stata l’unione è l’alchimia che si è venuta a creare nel gruppo e nel club".