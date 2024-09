Dt Udinese: "Inter su Bijol, ma ci sono anche trattative che non vanno a buon fine"

Getty Images

, forte difensore centrale dell'Udinese e della Nazionale della Slovenia, uscita da imbattuta agli ottavi di Euro 2024 (ko solo ai rigori contro il Portogallo). A confermarlo è il direttore tecnico dei friulani, Gianluca Nani, intervenuto su TV Play:"Non c’è stato nessun disturbo da parte di Beppe Marotta e Piero Ausilio.. Ringraziarli per l’interessamento? Per carità, Bijol è un calciatore che l’ha fatto vedere anche all’Europeo, è forte e chiama l’attenzione di club all’estero. Ma anche per lui non abbiamo preso in consdierazione ipotesi di cessione. Bijol è un ottimo calciatore e normale che i grandi club si avvicinano a lui. È super focalizzato nel progetto, ha un grande carattere ed è una persona fantastica. È stato facile soprassedere e andare avanti”.

- "Torna presto, non credo che manchi molto. Non mettiamo fretta, sta lavorando sodo e vive con noi la quotidianità. Ci darà una grande mano in campo e ce la sta dando già con la sua personalità".L'Udinese è stata protagonista di un avvio sprint in campionato: dopo 4 giornate, gli uomini di Runjaic si sono ritrovati da soli in testa alla classifica con tre vittorie e un pareggio.