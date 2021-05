Juventus e Inter in vista della prossima estate di mercato andranno alla ricerca di un nuovo difensore centrale consapevoli che per i primi ci saranno ancora più dubbi sulla tenuta di Giorgio Chiellini, mentre per i secondi c'è la concreta possibilità di un addio a uno fra Bastoni e Skriniar. E secondo la Gazzetta dello Sport entrambi i club sono sulle tracce di Nikola Milenkovic, difensore centrale in scadenza 30 giugno 2022 con la Fiorentina.