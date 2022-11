Intervistato dal media olandese Hot Parool, l'esterno Denzel Dumfries ha analizzato la stagione dell'Inter: "Siamo stati molto incostanti. In Champions abbiamo raggiunto gli ottavi, in Serie A invece abbiamo perso troppi punti. Il fatto che ora c'è la Coppa del Mondo credo sia un vantaggio. Da gennaio dovremo fare una seconda parte di stagione migliore, io anche spesso non sono soddisfatto a pieno del mio stato di forma. Ora sono in nazionale: forse fare tabula rosa può aiutare".