Intervistato da Dazn, l'esterno dell'Inter, Denzel Dumfries, racconta l'importanza di Stefan de Vrij nel suo trasferimento in nerazzurro.



“De Vrij ha avuto un ruolo fondamentale nel mio trasferimento qui all'Inter. Inoltre già conosceva bene Inzaghi dalla Lazio. In realtà avevamo parlato di Inter in Nazionale già due anni fa. Mi ha detto sempre che era un bel club e sperava che un giorno ci sarei venuto. E ora siamo entrambi felici che sono arrivato qui. Gli sono molto grato, è importante che lui sia qui, mi aiuta con la traduzione. E sono molto felice per come mi tratta. È anche un agente per me”.