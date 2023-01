Denzel Dumfries via dall'Inter. Un'opzione credibile, difficile entro il 31 gennaio, più probabile in estate. L'olandese, in ritardo di condizione e per questo motivo diventato una seconda scelta per Inzaghi, è sulla lista dei partenti, non a caso il suo agente si sta già muovendo per trovargli una nuova squadra. Rafaela Pimenta, che cura i suoi interessi, è in Inghilterra, dove ha avuto diversi colloqui con le big della Premier. Ha parlato dell'ex terzino del Psv con Newcastle, Manchester United e Chelsea, che valuta il suo profilo e quello di Malo Gusto del Lione.



LO SCENARIO - Al momento non sono arrivate telefonate esplorative, anche perché la richiesta che fa l'Inter è molto alta. Per lasciar partire Dumfries vuole una cifra tra i 40 e i 50 milioni di euro, un prezzo che anche i club di Premier League considerano eccessivo. L'olandese, che ha un contratto in scadenza nel 2025 da 2,5 milioni di euro più bonus a stagione, non ha mai nascosto il desiderio di sbarcare in Premier in futuro, ma salvo sorprese non lascerà Milano nei prossimi giorni.