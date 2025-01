Dybala, a mezzanotte addio alla clausola. E il rinnovo è sempre più vicino

E non c’entra nulla la pensione sia chiaro, ma sonodal 2022. Contro il Genoa raggiungerà la tripla cifra eAncora non si può fare un conto preciso, poiché tutto dipende dal cammino della Roma nelle coppe.Ma l’obiettivo della Joya è quello di provare a vincere un trofeo con la maglia giallorossa.Nulla è cambiato neanche dopo l’interesse del Galatasaray. Il club turco si è defilato dopo le richieste del suo entourage e parte della dirigenza non era convinta di acquistare Paulo. Il mercato in Turchia apre in queste ore, ma Dybala ha preso la decisione di rimanere alla Roma.- Nei prossimi giorni è previsto un contatto tra Ghisolfi e l’agente.Il futuro è a tinte giallorosse e Claudio Ranieri se lo gode. Col Genoa giocherà l’ottava partita di fila dal 1’ e non succedeva dal 2019. Poi avrà un turno di riposo ad Alkmaar in Europa League.