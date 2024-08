Dybala torna all'Olimpico da re: così ha detto no all'Arabia e si è ripreso la Roma

Quella di questa sera controsarà la partita di Paulo. L’Olimpico è completamente esaurito per la 58esima volta di fila e la Joya dopo il gran rifiuto all’è pronto a prendersi la scena. I romanisti sono tutti con lui ed è pronta una grande accoglienza. In pochi giorni è cambiato il suo destino. La panchina disembrava essere il preludio. Poi nella serata di giovedì la svolta. L’amore dei romanisti lo ha convinto a rimanere eIn tanti hanno proposto di dargli ilche per anni è stato sulle spalle di Francesco. Ma il regolamento non lo permette. Paulo rimarrà con il 21 e spera di poter regalare una delle sue perle. Con l’Empoli l’anno scorso mise a referto una

– Contro l’Empoliè pronto per tornare dal 1’. Dopo la panchina iniziale col Cagliari per ‘scelta tecnica’ la Joya torna ad illuminare la Roma. In Sardegna ha giocato solamente 20 minuti e ha creato la migliore palla gol della gara con un cross perfetto perche ha poi colpito la traversa di testa. Inoltre, ha registrato il numero maggiore di passaggi chiave (3). Insieme a lui giocherà anche il suo amico e connazionale. De Rossi non può a fare meno die contro l’Empoli si affida a lui per trovare la prima vittoria stagionale dopo il pari col Cagliari.

– I giallorossi sonodipendenti. Paulo è in cima a tutte le classifiche di rendimento della Roma dal 2022 ad oggi, secondo i dati ripotati da Opta. La Joya è in vetta per gol segnati (34), assist (17), occasioni create per i compagni (33), tocchi in area di rigore (243) e tiri in porta (67). Nessun giocatore, daad Abraham o Pellegrini, ha fatto meglio dell'argentino. E i numeri, dopo il no agli arabi, sono destinati a crescere.