Irrequieto, pensieroso, inquieto: Antonio Conte vive con malcelata apprensione il prolungarsi di una situazione che mette ogni giorno di più in una posizione di difficoltà l’Inter. Questo pomeriggio i nerazzurri sono partiti in direzione Londra, la stessa tratta percorsa dal ds Ausilio poche settimane fa, con Lukaku sullo sfondo. All’arrivo a Malpensa il timido sorriso di Antonio, stirato tra le guance abbronzate, ha reso felici i cacciatori di selfie, ma non ha nascosto uno stato d’animo palese. Domani alle 16 c’è l’ultima partita di International Champions Cup, con il Tottenham vice campione d’Europa. Conte non si è concesso alla stampa, come consuetudine impone alla vigila di sfide del genere. Un silenzio assordante. Mancano 20 giorni, poco più, alla prima di campionato, a San Siro, contro il Lecce. Il tempo corre, l’Inter ora deve stringere il cerchio: servono almeno due punte.



IL PIANO DI MAROTTA - Il violento inserimento della Juve su Lukaku ha modificato piani d’azione e strategie dei nerazzurri. Marotta ha presentato “un’offerta congrua e importante, che rispetta il valore del giocatore”. Non sembra essere bastata. Allora l’Inter resta in attesa, vigile, sulle evoluzioni del belga in bianconero, pronti a tornare alla carica. Conte verrà accontentato, con pazienza, ma senza alcun dubbio. Ad iniziare, sperano i vertici nerazzurri, da Edin Dzeko, la punta abile a dialogare con i compagni e con l’esperienza giusta, esplicita richiesta del tecnico interista.



TRASCINATORE IN GIALLOROSSO - Marotta ha alzato a 15 milioni di euro l’offerta poi recapitata alla Roma, che però non sembra voler cedere: 20 milioni, non meno, altrimenti Dzeko resta all’ombra del Colosseo. Una minacciosa promessa, messa in pratica in tutte le amichevoli fin ora disputate dai giallorossi, in cui il bosniaco è stato protagonista. Questa sera, nella vittoria per 3-2 con il Lille, con la fascia da capitano al braccio Dzeko ha firmato due assist e mezzo, in una prova da autentico trascinatore. Petrachi e Fonseca terrebbero volentieri l'ex City, nonostante la scadenza di contratto nel 2020. Il tempo che corre non aiuta l’Inter, che proverà a definire entro la fine della prossima settimana l’operazione con la Roma per portare il bosniaco a Milano. Giovedi chiude il mercato in entrata in Inghilterra, un’altra scadenza che porterà concreti sviluppi anche nel valzer delle punte in terra italica.



