A cinque giornate dalla fine, per lo scudetto sarà ancora Juventus-Inter. Nonostante le critiche e i blackout dell’ultimo periodo,, anche grazie ad una Lazio irriconoscibile nel calcio post-covid, che ha strappato un punto contro l’Udinese dopo tre sconfitte pesanti. In questo scenario si è intrufolata l’Atalanta, squadra più in forma della Serie A e ora a -7 dalla capolista.