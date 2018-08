Gli incroci di mercato sull'asse Torino-Milano potrebbero non essere terminati con la maxi operazione Caldara-Higuain-Bonucci. Stando a quanto riporta Tuttosport bianconeri e rossoneri potrebbero tornare a incrociarsi sul campo europeo dove ci sono ancora tanti talenti in cerca di sistemazione. Due di questi sono Mateo Kovacic e Adrien Rabiot, centrocampisti non più felici a Madrid e Parigi e che sia Juve che Milan hanno messo nel mirino.