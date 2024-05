El Kaabi, il "falegname" del gol supera CR7: si è preso l'Europa a 30 anni, ora c'è la Serie A nel futuro

, dopo non aver mai giocato in carriera nel Vecchio Continente. La storia di vita e di pallone di, attaccante enellavinta ieri sera dall'nello stadio dell'AEK Atene,, è forse un unicuum nel mondo del calcio.Il nazionale marocchinoovunque abbia giocato: daldove è cresciuto, e l'nella massima serie cinese, fino all', in Turchia, e all'in Qatar, senza dimenticare la nazionale. Eppure insolitamente fino alla scorsa estate, visto che Antiochia si trova nella Turchia asiatica, pur partecipando alla Supelig: molto strano per un attaccante non più giovanissimo ma da sempre avvezzo alla rete.

- Cosìdecide di portarlo al Pireo: per El Kaabi, nato a Casablanca, l'aria di mare del porto è un detonatore che lo lancia subito nell'Olimpo dei grandi attaccanti della storia degli Erithrolefki, come Kostase Stelios. Nella prima stagione in biancorosso mette a segnovice capocannoniere del torneo dietro allo spagnolo dell'Aris Salonicco Loren Moron, ma soprattuttodi cui 5e quello, al 116' nel match contro la viola.

- Il classe ’93 ha marchiato a fuoco la finale di Atene con il gol della vittoria, in una partita che entra di diritto nell'epopea della squadra del Pireo,: ladel pallone ellenico, visto che l'Olympiacos era in origine il club tifato dalla classe sociale meno abbiente,della borghesia, tra l'altro campione d'Europa nel basket in questa stagione.Operaia come Derb Milan,in cui è nato El Kaabi:e aiutare la famiglia, soprattutto comema anche come muratore o come distributore di sale alle botteghe o pulitore di tappeti, senza mai tralasciare il pallone, con la passione per il Racing di Casablanca, squadra storica del calcio marocchino.lo attirano all’Hebei Fortune, insieme a Lavezzi e Mascherano, prima dell'approdo in Turchia, all'Hatayaspor dove segna 26 gol in due stagioni,per il Qatar, prima dell'arrivo in Grecia a parametro zero.

Il resto è storia:, che diventadel torneo,fermi a 1o gol in Champions nel 2017 per il primo e nel 2022 per il secondo. "Quando ho ricevuto l'offerta dall'Olympiacos, l'ho vista come una sfida personale. Devo ringraziare Allah per quello che mi ha dato": l'attaccante dell'Olympiacos ha commentato la pazzesca stagione vissuta, che ora può lanciarlo nel grande calcio europeo, nonostante l'età.

- Su di lui hanno infatti messo gli occhie, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il suo nome sarebbe finito anche nelle mira di qualche squadra di Serie A,su tutte. Perché se hai il gol nel sangue non è mai troppo tardi per il calcio che conta.@AleDigio89