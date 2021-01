, attaccante del Borussia e della nazionale svizzera,, avendo incontrato nelle ore precedenti alcune persone esterne al suo nucleo famigliare. "Tornerà ad allenarsi in gruppo solo dopo due tamponi negativi", ha fatto sapere il club tedesco. Ma la ricostruzione dei fatti fornita dalla Bild è condita da molti più dettagli, che sembrano uscire da un film poliziesco.Secondo il quotidiano infatti, Embolo avrebbe partecipato a una festa, alla presenza di una decina di persone, interrotta dall'intervento delle forze dell'ordine e che avrebbero provocato il tentativo di fuga del calciatore. Addirittura cercando di sottrarsi all'identificazione uscendo da una finestra e correndo per i tetti. Una scena incredibile, con la polizia che avrebbe notato i movimenti del talento del Gladbach e, dopo averlo visto introdursi in un'altra abitazione entrando dalla finestra, si sarebbe vista costretta a fare irruzione sfondando la porta. Embolo e un'altra ventina di persone sarebbero state costrette a fornire le loro generalità agli agenti di polizia.Una versione quella della Bild prontamente smentita sui social da Embolo ("Ho sbagliato perché non ho rispettato le leggi sulla prevenzione del Covid, ma non è vero che ho partecipato alla festa. Ero solo nelle vicinanze del luogo nel quale si è svolta la festa") e dall'allenatore del Borussia Marco Rose: "Io credo alla versione del giocatore. Anche perché mi chiedo come nasca questa ricostruzione. L'ha visto il giornalista? Credo che gli avvocati di Embolo si muoveranno". Un episodio, grave se confermato, sul quale le autorità preposte stanno facendo le necessarie verifiche, dai contorni quasi surreali.