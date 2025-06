AFP via Getty Images

Genoa, ufficiale il primo colpo di mercato: arriva Stanciu

Alessandro Miglio

16 minuti fa



Il primo colpo di calciomercato è del Genoa, che ha preso a parametro zero Nicolae Stanciu. Il capitano della Romania ha disputato l’ultima stagione con i sauditi del Damac, collezionando 30 presenze, impreziosite da 5 goal e 7 assist. Ha 32 anni e giocherà alle spalle degli attaccanti. In carriera ha indossato le maglie di squadre come la Steaua Bucarest, l’Anderlecht e lo Slavia Praga.



IL COMUNICATO - “Il Genoa CFC comunica che a partire dal 1° luglio Nicolae Stanciu sarà un nuovo giocatore rossoblù. Il calciatore, capitano della nazionale maggiore rumena con cui ha collezionato 81 presenze e 15 reti, in carriera vanta 545 presenze e 108 reti tra campionati, coppe nazionali e competizioni internazionali. Stanciu, vincitore di 14 titoli nelle esperienze in Romania, Belgio, Repubblica Ceca e Cina, è stato nominato calciatore rumeno dell’anno nel 2022”.