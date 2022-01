Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, parla a Dazn dopo il pesante ko per 1-5 contro il Sassuolo: "L’espulsione di Viti? Poteva essere fuorigioco ad inizio azione. L’immagine non è chiara, ma se fosse stato fuorigioco la gara avrebbe potuto dire altro. Ad inizio ripresa la partita era equilibrata, mentre prima il Sassuolo si era imposto con le grandi qualità che ha. Oggi non era una giornata ideale per noi e non ci potevamo permettere due infortuni e un’espulsione. Quando l’avversari ti mette i piedi addosso vuol dire che potevi fare più. C’è da riconoscere che l’hanno fatto con qualità, approfittando di una situazione in cui non ci siamo fatti trovare pronti".