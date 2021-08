Tonelli torna a casa. Il difensore centrale già oggi sarà annunciato come nuovo difensore dell'Empoli, club in cui è cresciuto e in cui ha fatto il grande salto fino al passaggio al Napoli nell'estate 2016. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, i toscani lo acquistano a titolo definitivo dalla Sampdoria: biennale con opzione-terzo anno.