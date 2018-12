, allenatore dell', ha parlato a Lady Radio dopo il ko contro l'Inter: "Con un po’ più di precisione potevamo a far male prima. Sullo 0-0 abbiamo avuto qualche chance negli ultimi 25 metri. Con più attenzione potevamo essere noi in vantaggio a inizio della ripresa con Zajc. Anche in altre situazioni potevamo effettuare letture migliori, ma fa parte della crescita dei nostri ragazzi. Siamo stati sempre nel vivo della partita e dopo il finale di Torino era quello che volevo vedere. Siamo rimasti sempre compatti, corti e aggressivi”."Dietro siamo stati quasi perfetti. Abbiamo perso una buona occasione perché la giornata poteva essere quella giusta. Su occasioni pulite non abbiamo subito praticamente niente, prendendo gol su una mischia su calcio d’angolo. Nel finale ci abbiamo provato a pareggiarla, rischiando anche di subire il gol in contropiede. Contro l’Inter abbiamo dovuto faticare molto, come dobbiamo fare sempre, e dispiace che il risultato non abbia premiato i ragazzi"."Oggi abbiamo avuto anche le due tegole di La Gumina e Pasqual, sotto l’aspetto dello sviluppo della partita. Quando giocavamo in verticale con Nino potevamo ripartire in velocità. Mchedlidze aveva pochi minuti nelle gambe e così ho scelto Zajc che poteva puntare nell’uno contro uno i centrali dell’Inter. Abbiamo spirito, cuore e coraggio: se li portiamo sempre in campo nel girone di ritorno verremmo premiati"."Abbiamo tanti esordienti, che si preparano in allenamento tutti i giorni con i compagni. Il lavoro settimanale in allenamento viene ripagato con il campo. Joel ha fatto una buona gara e andremo a lavorare e insistere anche su lui per la sua crescita”.“I ragazzi andranno a casa, continuando a lavorare con un programma personalizzato. Dobbiamo ripartire nel girone di ritorno come mi auspico e abbiamo bisogno che i giocatori siano al meglio della forma"."La squadra fa bene quello che deve fare, magari andremo a puntellare qualche ruolo. Noi dobbiamo avere delle varianti su cui andare a lavorare perché nel calcio il fattore sorpresa può essere molto importante".