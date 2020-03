Emre Can, a gennaio, ha lasciato la Juventus per il Borussia Dortmund. Poco spazio, poca considerazione, lasciato fuori dalla lista Champions League, il centrocampista tedesco, che arrivò in bianconero dal Liverpool, parla al quotidiano tedesco Kicker, tornando al recente passato: “L’addio? Il motivo principale era che volevo tornare nuovamente a giocare a calcio. Ovviamente anche la possibilità di partecipare all'Europeo ha inciso, voglio far parte della nazionale tedesca".



SU SARRI - "Sarri questa estate è arrivato e non ci ha allenato in prima persona a causa della polmonite per diverse settimane. Poi, dopo che il club aveva rifiutato le offerte e mi aveva tolto dal mercato, Sarri con una telefonata di 20 secondi mi ha annunciato che non sarei stato inserito nella lista Champions. Dopo quella telefonata, mi è stata negata ogni possibilità. Pensavo fosse ingiusto e per questo ho deciso di trasferirmi a gennaio. Ma questa decisione non c'entra nulla con il club, né con i tifosi: la Juve è una grande società”.