Da sempre il calcio olandese è stato dominato dalla rivalità tra le due squadre più rappresentative del Paese, l’Ajax e il PSV Eindhoven. Nell’ultimo ventennio solo in tre occasioni lo scettro di Landskampioen è andato a squadre diverse, in ordine cronologico ci sono riuscite AZ (2009), Twente (2010) e Feyenoord (2017). Anche in questa stagione il titolo sarà una lotta a due tra Godenzonen e Boeren con la formazione allenata da ten Hag attualmente davanti in classifica su quella di Schmidt.Quando mancano quattro partite al termine della stagione l’Ajax comanda la classifica dell’Eredivisie con 75 punti, quattro in più del PSV che insegue a 71. Le due squadre non perdono da febbraio e, prive di altri impegni europei, sono ormai pronte al rush finale per aggiudicarsi l’ennesimo titolo da aggiungere in bacheca. Il calendario è alla portata per entrambi i club, almeno per tre delle quattro sfide in programma. La prossima settimana entrambe giocheranno in casa contro due formazioni impegnate nella lotta per non retrocedere (Zwolle e Willem II) ma la data da segnare sarà quella dell’8 maggio: è quello il giorno in cui potrebbe decidersi il campionato. La capolista Ajax sarà di scena sul difficile campo dell’AZ Alkmaar mentre il PSV andrà a Rotterdam per sfidare il Feyenoord, impegnato a difendere la terza posizione. Successivamente i Lancieri affronteranno in casa l’Heerenveen e il PSV il NEC, due squadre prive di ambizioni. ten Hag e Schimdt chiuderanno la loro esperienza in terra olandese affrontando Vitesse e Zwolle con la speranza di regalare l’ultima gioia ai propri tifosi.Il derby contro il PSV per l’Ajax non è così sentito come il Klassieker contro il Feyenoord, tuttavia sono ormai diversi anni che il campionato è a completo appannaggio delle due formazioni. Per tutta la stagione i biancorossi di Amsterdam e quelli di Eindhoven si sono divisi il primato in classifica con gli attuali campioni in carica che hanno preso la testa del campionato in solitaria alla 20ᵃ giornata e non l’hanno più lasciata.; i Lancieri hanno invece avuto la meglio in entrambi i match di campionato, vittorie che potrebbero risultare determinanti in ottica titolo.Erik ten Hag e Roger Schmidt, come detto, al termine della stagione lasceranno Ajax e PSV. Dopo aver fatto le recenti fortune dei due club olandesi, i tecnici in vista della prossima stagione hanno già trovato l’accordo con Manchester United e Benfica. Il 52enne di Haaksbergen, che ha vinto finora cinque titoli in cinque stagioni con l’Ajax (una Supercoppa olandese, due coppe olandesi e due campionati)spera di chiudere in bellezza regalando al club il 36° titolo della storia. Dopo il lungo corteggiamento da parte del Barcellona alla fine si trasferirà in Inghilterra per cercare di risollevare le sorti dei Red Devils, reduci da una stagione fallimentare. Esperienza portoghese invece per l’ex tecnico del Bayer Leverkusen, promesso sposo del Benfica già da qualche mese.. Ad ogni modo i due trofei vinti quest’anno ai danni dei rivali dell’Ajax rimangono un bel modo per congedarsi dai Boeren.