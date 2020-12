Mentre lasi avvicina ad una sfida determinante come quello contro ilche sancirà chi del, oltre al, passerà agli ottavi di finale di, è arrivato l'incitamento di un grande ex. Si tratta di Sven Goran. Ecco come il tecnico svedese si è espresso sul suo ex club, ma anche sull'equilibrio che vige innell'edizione odierna de Il Messaggero.. La Lazio sta facendo molto bene con Simone in panchina. Ormai sono molti anni che allena la Lazio e ha fatto crescere molto la squadra. Domani gioca in casa e sono convinto che possa riuscire a tagliare questo traguardo."."Rispetto al campionato giochi contro squadre che conosci meno. Inoltre non c'è tempo per recuperare se sbagli. E' una partita da vita o morte. Conta tantissimo l'aspetto mentale.. La Lazio è in casa e anche se non c'è il pubblico sarà comunque un fattore determinate. E poi diversi giocatori di questa rosa lavorano da anni per andare in Champions e ora che hanno davanti un grandissimo obiettivo non credo che sbaglieranno partita"."Se lo sapessi ora sarei l'allenatore del Barcellona. E' impossibile pensare di vincere tutte le partite. Serve la testa ma non è sempre possibile quando c'è un grande incontro all'orizzonte. E' successo a tutti di perdere. Anche ai più grandi. Bisogna evitarlo, ma non è un dramma"."Credo proprio di sì. Non è facile imporsi in Europa come sta facendo. Non ha perso nessuna partita del girone. Vedo un atteggiamento diverso e una maggiore consapevolezza nei giocatori"."Simone non ha bisogno di consigli, sa benissimo come si fa a raggiungere il maestro (ride, ndr)"."Quest'anno me ne sono persa qualcuna ma lo scorso anno le ho viste tutte. La squadra gioca alla grande. Il miglior calcio d'Italia. Una squadra imprevedibile e divertente. Poi è sparita quando c'è stato il lockdown. Non so cosa sia successo, non posso dire io se è stato un problema di testa o di altra natura."."C'è stata una pandemia, nessuno poteva prevedere questo. C'è rimpianto certo, ma"."Ciro Immobile, facile. Uno che fa 30 gol a stagione chi non lo vorrebbe?"."Ha vinto la Scarpa d'Oro come si può criticarlo? Io l'avrei voluto nella mia Lazio e lo avrei fatto giocare molte volte"."Se me lo avessi chiesto 20 anni fa avrei detto di no (ride ancora, ndr). Ma ha fatto un grande lavoro partendo dal settore giovanile.. Hanno sempre vissuto di e per il calcio"."Sì, decisamente. Magari i tifosi della Juventus non saranno d'accordo ma per me se ci sono più squadre che lottano è meglio"."Ora c'è il Milan che sta andando molto forte. La Lazio ha recuperato. E comunque occhio sempre alla Juventus. Sono abituati a vincere e anche quando non partono bene poi riescono sempre a rifarsi".