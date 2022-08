Lì davanti l'Anderlecht è una squadra a due volti: da una parte c'è Fabio Silva che segna gol a raffica, dall'altra Sebastiano Esposito, che dal suo arrivo in prestito dal'Inter sta facendo fatica ad adattarsi: "E' dura, ma sta lavorando bene noi siamo qui per supportarlo - ha detto l'allenatore dell'Anderlecht Mazzù - Ci sono giocatori che non hanno bisogno di tempo per adattarsi, e altri come Sebastiano ai quali serve più tempo".