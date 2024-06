Euro 2024, Georgia: oligarca promette 10 milioni di euro se...

GETTY

L'oligarca georgiano(30 milioni di lari)Ivanishvili - riporta lo spagnolo Marca - l'uomo più potente del Paese caucasico, ha già versato alla squadra 10 milioni di euro per la storica vittoria contro il Portogallo, che ha permesso alla Georgia di qualificarsi agli ottavi.Come ricorda l'Ansa, il leader del partito al potere "Sogno georgiano" aveva promesso questa cifra prima dell'inizio del Campionato europeo.Il primo ministro Irakli Kobajidze ha ringraziato Ivanishvili per la sua generosità nei confronti dei giocatori della nazionale e ha avuto parole di ringraziamento anche per l'allenatore francese,

"I nostri giocatori non hanno bisogno di motivazioni extra, ma per ottenere la massima motivazione è necessario un incoraggiamento.Questo incentivo aumenta le possibilità di vittoria della Georgia contro la Spagna", ha dichiarato durante un discorso parlamentare.