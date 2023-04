La UEFA ha comunicato che i sorteggi della fase a gironi di Euro 2024, che si svolgerà in Germania, avranno luogo in data sabato 2 dicembre. La prossima edizione del torneo continentale vedrà ai blocchi di partenza della fase finale 23 Nazionali, oltre alla Mannschaft di Hansi Flick.



COME CI SI QUALIFICA - I primi 20 posti per le squadre qualificate agli Europei 2024 saranno decisi dalla fase a gironi di qualificazione, che è cominciata a marzo: le prime due classificate di ogni girone saranno qualificate direttamente alla fase finale della competizione. Le ultime 3 nazionali che parteciperanno agli Europei 2024 verranno decretate dagli spareggi, determinati attraverso la UEFA Nations League 2022/23.



GLI ULTIMI 3 POSTI - ​Dodici squadre saranno selezionate in base alle loro prestazioni nella Nations League 2022/23: da regolamento dovrebbero partecipare agli spareggi le vincitrici dei gironi delle Leghe A, B e C (tra cui l'Italia, che in caso di flop nel girone avrebbe quindi un'altra possibilità per qualificarsi), ma nel caso in cui le prime classificate di ogni girone fossero già qualificate alla fase finale, allora saranno sostituite dalla squadra successiva meglio classificata nella loro Lega. Se non ci sono abbastanza squadre non qualificate nella stessa Lega, si passa alla Lega successiva, fino ad arrivare alla Lega D. Gli spareggi si svolgeranno a marzo 2024: verranno sorteggiate 6 semifinali, che porteranno di conseguenza a 3 finali, che decreteranno le ultime 3 nazionali qualificate a Euro 2024.