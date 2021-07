Come Sandronel, come Giorgionel. Giorgio, Presidente della Repubblica Italiana, andrà aper la finale di Euro2020, che vedrà protagonista la nostracontro l'padrona di casa. Un tifoso in più, quindi, per gli Azzurri, sulla scia dei grandi presidenti del passato. Come caldeggiato dal nostro Marco Bernardini nella giornata di ieri, Giorgioseguirà quanto fatto dagli illustri predecessori, presentandosi adopo un periodo buio, decisamente complicato, dal quale non siamo ancora del tutto usciti. Sognando che possa finire come nell'82, come nel 2006. Ripartendo da una festa azzurra.