Europei 2024, migliori terze: la classifica e il regolamento

Dopo l'ultima edizione durante la quale si è giocato in 11 città, quest'anno l'Europeo avrà una sola sede: si giocherà in Germania, dal 14 giugno al 14 luglio.. Le nazionali qualificate alla fase finale del torneo sono 24, divise in sei gironi da quattro: agli ottavi di finale vanno le prime due di ogni gruppo più le quattro migliori terze classificate, le altre due vengono eliminate insieme a tutte le quarte.

- Le squadre che chiudono il proprio gruppo al terzo posto verranno classificate in base ai punti totalizzati nel girone,: Le squadre al terzo posto vengono classificate in base ai punti con cui hanno chiuso il proprio girone ad Euro 2024. Se due o più squadre hanno chiuso al terzo posto e con gli stessi punti delle colleghe degli altri gironi si applicano diversi criteri per stabilire il passaggio del turno: miglior differenza reti nella fase a gironi, maggior numero di reti segnate nella fase a gironi, maggior numero di vittorie nella fase a gironi, migliore condotta fair play del girone (penalizzazione di un punto per ogni ammonizione, di tre per ogni espulsione), migliore posizione nella classifica generale delle qualificazioni europee.

Da definire