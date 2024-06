Getty Images for FIGC

La fase a eliminazione diretta sarà visibile tutta su Sky e in streaming su Now che fin dall'inizio di Euro2024 stanno facendo vedere tutte le partite e continuerà a farlo fino alla finale.Allo stesso tempo ci saranno molte partite trasmesse in chiaro dalla Rai e non riguarderanno soltanto le partite dell'Italia che sfiderà la Svizzera nel primo degli 8 incontri validi per l'accesso ai quarti di finale con fischio d'inizio sabato 29 giugno alle ore 18. Tutti i match visibili in chiaro su Rai 1 saranno anche visibili su Rai Play, ecco l'elenco completo fino alla finalissima in programma il 14 luglio a Berlino.

sabato 29 giugno, Svizzera-Italia (38), ore 18.00 – Rai 1sabato 29 giugno, Germania-Danimarca (37), ore 21.00 – Rai 1domenica 30 giugno, Inghilterra-Slovacchia (40), ore 18.00domenica 30 giugno, Spagna-Georgia (39), ore 21.00lunedì 1 luglio, Francia-Belgio (41), ore 18.00lunedì 1 luglio, Portogallo-Slovenia (42), ore 21.00 – Rai 1martedì 2 luglio, Romania-Olanda (43), ore 18.00martedì 2 luglio, Austria-Turchia (44), ore 21.00 – Rai 1venerdì 5 luglio, V39-V37 (45) ore 18.00 – Rai 2

venerdì 5 luglio, V41-V42 (46), ore 21.00 – Rai 1sabato 6 luglio, V40-V38 (48), ore 18.00 – Rai 2sabato 6 luglio, V43-V44 (47), ore 21.00 – Rai 1martedì 9 luglio, V45-V46 (49), ore 21.00 – Rai 1mercoledì 10 luglio, V47-V48 (50), ore 21.00 – Rai 1domenica 14 luglio, V49-V50, ore 21.00 – Rai 1