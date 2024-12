Getty Images

Europei femminili, l'Italia nel girone con Spagna, Belgio e Portogallo

Simone Gervasio

25 minuti fa



Il primo passo per i prossimi Europei femminili è stato fatto: l’Italia di Soncin conosce le avversarie che affronterà nel torneo che si terrà in Svizzera dal 2 al 27 luglio 2025. Allo Swiss Tech Convention Center di Losanna, le sedici squadre partecipanti sono state divise in quattro gironi, le azzurre sono state inserite nel Girone B con Spagna, Belgio e Portogallo.



Negli altri gironi ci sono Svizzera, Norvegia, Islanda e Finlandia (Gruppo A), Germania, Polonia, Danimarca, Svezia (Gruppo C), Francia, Inghilterra, Galles, Olanda (Gruppo D). L’evento è stato condotto da Ian Wright, ex attaccante dell’Arsenal. Sul palco sono saliti anche ex campioni come Leonardo Bonucci (Italia), Verónica Boquete (Spagna), Lara Dickenmann (Svizzera), Sami Khedira (Germania), Jill Scott (Inghilterra), Caroline Seger (Svezia), Xherdan Shaqiri (Svizzera) e Raphaël Varane (Francia). Gli Europei femminili partiranno il 2 luglio e la prima fase terminerà il 13 luglio. Ci saranno poi quarti, semifinali e la finale in programma il 27 luglio.