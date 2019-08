Sessantasette minuti di Premier League in tre partite per Moise Kean, ancora mai titolare con la maglia dell'Everton: ha debuttato contro il Crystal Palace nella prima di campionato subentrando negli ultimi 21', altri 18' nella vittoria contro il Watford di una settimana fa e poco più di mezz'ora nella sconfitta di ieri per 0-2 contro l'Aston Villa. Ma come mai non è mai partito titolare nelle prime due partite? La risposta arriva dall'allenatore dei Toffees Marco Silva, ed è anche abbastanza chiara: "E' un giocatore di qualità - ha spiegato Silva dopo il ko di ieri - giocherà dal primo minuto quando in allenamento mi dimostrerà di essere pronto e migliore degli altri. Ha bisogno di tempo per farsi vedere come vogliamo noi". Altra frecciatina dopo quella di una settimana fa nella quale aveva detto che deve ancora migliorare.



GERARCHIE - Tempi duri per Moise, che deve lavorare duro in allenamento se vuole convincere l'allenatore a farlo partire titolare. Gerarchie da ribaltare, che al momento vedono il classe '97 Dominic Calvert-Lewin davanti a lui, come confermano le scelte di Silva nelle prime tre giornate. Non solo: escludendo l'Europeo Under 21 giocato con l'Italia, Kean non è sceso in campo nemmeno in un'amichevole né con la Juventus, né con l'Everton.



A PESO D'ORO - Può esserci anche un ritardo di condizione dietro all'esclusione dell'attaccante classe 2000 che è sbarcato in Inghilterra per 27,5 milioni di euro più 3,5 di bonus, firmando un contratto di cinque anni con l'Everton.