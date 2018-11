Negli Stati Uniti è partito ufficialmente ilIl giorno del ringraziamento in cui si celebra l'accoglienza dei nativi americani verso i primi coloni inglesi sbarcati in America e che di fatto ha reso possibile la costruzione dell'attuale superpotenza mondiale.Fra i tanti che hanno voluto celebrare il famosoc'è anche l'ex difensore diche postando un video sul proprio canale social ha però diviso i suoi fan. Il terzino francese si è infatti mostrato mentre lecca, bacia e morde un tacchino crudo. I gesti hanno però scatenato la reazione di molti follower che hanno preso sul serio il gesto e, soprattutto, il rischio salmonellosi per cui Evra si è dimostrato menefreghista: "Prendete le cose meno sul serio" la sua chiosa.