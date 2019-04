Lothar Matthaus ha annunciato la fine della propria carriera da allenatore. L'ex nazionale tedesco di Inter e Bayern ha dichiarato in un'intervista all'Osnabruecker Zeitung: "Ho rifiutate alcune offerte e altre non erano buone. Ho fatto un grande viaggio come tecnico, forse non tanto quanto quello da giocatore. È un peccato non aver allenato in Bundesliga, ma non sono triste per questo. Dopo aver guidato la Bulgaria, dal 2011 ho svolto altri compiti interessanti, tutti relativi al calcio". Ora è opinionista per Sky in Germania.



Intanto Diego Armando Maradona minaccia di dimettersi dall'incarico di allenatore del Dorados de Sinaloa in Messico a causa dei presunti errori arbitrali contro la propria squadra. El Pibe de Oro argentino ex Napoli si è sfogato in conferenza stampa: "Parlerò con il presidente. C'era un rigore nettissimo per noi, ma non ce l'hanno dato, altrimenti domani si sarebbe detto che ce lo hanno fischiato solo perché siamo la squadra di Maradona. Forse sto facendo del male al Dorados e allora potrei pure andare via a fine stagione. Sono triste, ma da domani ricomincerò a lavorare. La prossima partita è una questione di vita o di morte e noi vogliamo andare ai play-off".