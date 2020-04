Diretta Instagram tra gli ex difensori di Juve e Nazionale Fabio Cannavaro e Andrea Barzagli. Il capitano dell'Italia campione del Mondo nel 2006 a un certo punto chiede all'ex compagno: "Come ti chiamano, soprattutto Chiello, Bonucci?"



LA RISPOSTA - "Alcuni mi prendono per il culo - risponde Barzagli - Giorgio è l'unico che ancora mi chiama Barzaglione, che va bene lo stesso. Leo è un bastardone che mi chiama mister, ma sotto sotto lo fa con la risatina. Poi, c'è Gigi, sgamato in pieno, quando prova a chiamarmi mister... Questo fa parte di quell'aspetto del ca**eggio da giocatore. Poi ci sono gli altri che mi chiamano mister, ma anche con loro si ha tempo per ridere"