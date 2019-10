Emanuele Belardi, ex portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: "Nella carriera di un calciatore può capitare un'annata storta, ma la storia di Higuain non si scopre oggi. E' un bomber di razza, un campione, è tornato alla normalità. La Juve ha una squadra talmente completa e forte che può trovare più soluzioni in attacco. Sarri, con il tempo, avrà la possibilità di provarle tutte per raggiungere gli obiettivi programmati. Inter-Juventus? Credo che complessivamente la Juve sia ancora in vantaggio nei confronti dell'Inter per rosa e organizzazione, ma il gap si è ridotto. Conte, in pochi mesi, ha dato la sua impronta ed il suo carattere. I nerazzurri fanno paura. Marchisio? Dispiace vederlo annunciare il ritiro a soli i 33 anni. Ha fatto una carriera importante ma è stato sfortunato per i tanti infortuni che ha dovuto subire. Se lo ha fatto per una questione di stimoli, è giusto così. E' un ragazzo educatissimo, sempre al proprio posto. Ha meritato di ottenere tutto quello che ha ottenuto".