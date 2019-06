Alessio Tacchinardi, ex giocatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera riguardo al futuro della panchina bianconera: "Sarri e Guardiola sono due profili di altissimo livello che prediligono il bel calcio, il gioco offensivo, il rischiare. Forse sono i migliori con Conte e Klopp. La sensazione è che siano i nomi giusti: la Juve ha una squadra forte, ha raggiunto un livello top a livello mondiale, ma la sensazione è che mancasse qualcosa per farla diventare anche divertente. L’ultimo anno la Juve non ha espresso un gioco bellissimo, si poteva sicuramente fare di più. Allegri ha vinto tanto, ma c’era la sensazione che si dovesse dare un taglio. Poi secondo me è fondamentale cambiare la parlata, i metodi di lavoro dell’allenatore. È successo anche a me con Lippi, dopo qualche anno è giusto cambiare. E la Juventus non può sedersi. È stato giusto dopo l’Ajax dire che Allegri sarebbe rimasto, c’era un campionato da vincere, ma era giusto cambiare.



Guardiola mi sembra difficile a livello economico, Sarri secondo me è il profilo giusto per rapporto qualità-prezzo-gioco. Il passato non importa, la sensazione è che possa dare alla Juventus un marchio di grande livello non solo in Italia ma anche in Europa. Al Chelsea, dove ha avuto tante primedonne, ha avuto una maturazione importante. Io penso che sia prontissimo per allenare la Juventus, è stimolante anche per Cristiano Ronaldo avere un allenatore che predilige la mentalità offensiva. Ci sono tutti gli ingredienti per fare una Juve spettacolare e vincente. È vero che l’Inter tornerà competitiva, il Napoli lo è sempre stato, ma secondo me Sarri è maturo per un club come la Juventus: è il top insieme a Guardiola. Sarri è un Lippi di nuova generazione. Vent’anni fa non c’erano tutte le conoscenze che ci sono oggi. Quella Juve lì andava a pressare altissimo, oggi si gioca molto più col portiere, con i cross, sono tutte cose che sono migliorate nel tempo. La cosa fondamentale però è la fame, ce l’aveva Lippi e ce l’ha anche Sarri, lo vedi che è uno affamato. È un allenatore che è arrivato dal niente ed è bello come abbia voglia di recuperare il tempo perduto. E va in una società che lo può ulteriormente migliorare. Io ho sempre sperato che venisse Sarri perché è forte, preparato, fa rendere al massimo i giocatori che ci sono.



Pjanic potrebbe fare il Jorginho della situazione. Poi mi aspetto una bella prima punta che non so se sarà Higuain, non mi sembra più un giocatore affamato. Non a caso non ha giocato la finale di Europa League sebbene Sarri lo avesse voluto a tutti i costi al Chelsea. Ha rallentato molto il suo livello rispetto al Napoli. Dybala nel 4-3-3 secondo me è sacrificato e non può rendere al massimo, ma magari con un modulo offensivo può incastrarsi meglio. Sono curioso di vedere come Sarri lo farà giocare."