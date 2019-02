Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato a Radio Marca dei vecchi compagni di squadra diventati allenatori: “Tra tutti loro, l’unico che non avrei mai visto in panchina è Zidane. Quello che ha fatto a Madrid è incredibile, è una persona speciale, ma sinceramente non avrei mai pensato che sarebbe rimasto nel mondo del calcio dopo aver smesso di giocare. Lui non è come Conte o Paulo Sousa, non è mai stato un ‘allenatore in campo’, ha sempre avuto una personalità molto calma”. E proprio su Antonio Conte, Tacchinardi aggiunge: “Avrei voluto vederlo allenare il Real Madrid, penso che sia adatto per il club migliore del mondo. Chissà, forse l’anno prossimo…”.