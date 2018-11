L'ex attaccante di Juve, Inter e Milan Bobo Vieri parla a Radio Deejay della nuova carriera che è pronto ad intraprendere dopo quella di calciatore e commentatore in tv: ​"Prendo lezioni da dj dall’estate scorsa, è un mestiere difficilissimo. Metto musica House, la mia passione. In estate ho postato sulla mia pagina Instagram alcuni motivetti simpatici e, con mia grande sorpresa, sono diventati subito virali. A quel punto, il mio amico Fox ha iniziato a dirmi che con il mio talento potevo fare il dj. E, come sempre, ha insistito talmente tanto che, alla fine, ho cominciato a crederci pure io. C'era il mio amico Andrea Oliva. Lui mi ha chiamato alla consolle e la gente ha iniziato ad urlare 'Bobo Dance'. In quell'istante mi sono convinto definitivamente. Come ogni cosa che faccio, anche in questo progetto non c'è improvvisazione. Non è un gioco da ragazzi".