Ex Juventus, ufficiale l'arrivo di Danilo al Flamengo

Calciomercato

Ufficializzata la risoluzione del contratto con la Juventus - che non ha versato alcuna buonuscita, ma ha corrisposto la mensilità di gennaio al giocatore -e, dopo aver valutato per diverse settimane l'opzione Napoli, hanno prevalso le ragioni di natura famigliare di fare ritorno nel suo Brasile e di mettere al primo posto l'offerta del Flamengo.. L'atleta 33enne, con una vasta esperienza nel calcio europeo, ha firmato un contratto fino alla fine del 2026 ed è il secondo rinforzo rossonero per la stagione 2025. Indosserà la maglia numero 13.

Nato a Bicas-MG, Danilo ha iniziato la sua carriera professionale all'América-MG nel 2009, a soli 17 anni. L'anno successivo, il giocatore è stato ingaggiato dal Santos ed è diventato uno dei principali punti di forza della squadra, vincendo il Campeonato Paulista e la Libertadores 2011.Nella stessa stagione, il difensore si è trasferito al Porto (POR), iniziando la sua carriera nel calcio europeo. Quattro anni dopo, Danilo si accorda con il Real Madrid, vincendo due edizioni della Champions League, un campionato spagnolo, una Supercoppa Europea e una Coppa del Mondo per club.

Sempre nel Vecchio Continente, il giocatore è stato annunciato dal Manchester City nel 2017, e ha vinto cinque titoli: due volte campione d'Inghilterra (2017/18 e 2018/19), due Coppe di Lega inglesi (2017/18 e 2018/19) e una FA Cup (2018/19). Prima di accettare di venire a Mengão, Danilo ha giocato per cinque stagioni alla Juventus, diventando capitano e uno dei pilastri della squadra italiana.Per la nazionale brasiliana è stato convocato per i Mondiali 2018 e 2022. È l'attuale capitano della squadra gialloverde, guidata da Dorival Júnior.E non perdertelo! Danilo, il nuovo rinforzo, sarà presentato ufficialmente questo giovedì (30), alle 20:15, nella sala stampa di Maraca. Segui la diretta su FlaTV!

Nome completo: Danilo Luiz da SilvaData di nascita: 15/07/1991 (33 anni)Luogo di nascita: Bicas, Minas GeraisPosizione: terzino destro / difensoreAltezza: 1,84 mClub di club: América-MG (2009-10), Santos (2010-11), Porto (2012-15), Real Madrid (2015-17), Manchester City (2017-19) e Juventus (2019-25).