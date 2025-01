Quanto risparmia la Juventus con la rescissione di Danilo

Il rapporto tra la Juventus e Danilo era finito da tempo, probabilmente già con l’arrivo di Thiago Motta al posto di Allegri. I primi segnali erano arrivati ad agosto quando il brasiliano era rimasto fuori nelle prime giornate di campionato e al suo posto era stato preferito il 2003 Savona.. Finché, alla fine, nel mercato di gennaio le strade si sono separate definitivamente.- Danilo con la Juventus aveva un contratto fino a giugno (c’era un’opzione di prolungamento fino al 2026 ma non si è mai pensato di esercitarla),

- Danilo tornerà in Brasile dove firmerà un contratto di due anni con il Flamengo, sul tavolo c'era anche una proposta del Santos ma soprattutto il pressing di Antonio Conte che voleva portarlo al Napoli.e per l'allenatore rappresentava l'acquisto ideale anche grazie alla sua duttilità. Dopo diverse settimane di riflessioni il giocatore però ha deciso di tornare a casa, dove in questi anni potrebbe chiudere la sua carriera.