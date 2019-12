Secondo La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina stringe per l’ex Milan Patrick Cutrone. Si lavora per il prestito dal Wolverhampton, che potrebbe essere con o senza obbligo di riscatto per la Fiorentina. In questo secondo caso, il costo complessivo del cartellino di Cutrone non dovrà superare i 15 milioni, che verrebbero quasi totalmente recuperati dalla cessione del brasiliano Pedro al Besiktas. I Wolves vogliono 20 milioni e si cerca un punto d'incontro per chiudere la trattativa entro la fine della prossima settimana.