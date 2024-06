DeFodi Images via Getty Images

Ex Milan, la verità sul ritorno di Rebic al Verona

52 minuti fa



Negli ultimi giorni, si era fatta largo l’ipotesi del ritorno di Ante Rebic per il Verona. Nell'ultima stagione, l'attaccante croato ha segnato appena 1 gol in 23 partite al Besiktas e, secondo quanto filtra, non disdegnerebbe riprovare l’esperienza nel campionato italiano.



Stando a quello che riporta L'Arena, tale ipotesi, tuttavia, è tramontata presto. Alle origini di tale scelta da parte del club gialloblù, ci sono motivazioni di carattere economico e anagrafico. Troppo elevato l'ingaggio di Rebic. Il club veneto, dal canto suo, preferisce puntare su dei giovani da valorizzare. Salta dunque, almeno per il momento, il ritorno di Rebic in Italia.