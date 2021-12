Il terzino sinistro francese Lucas Digne, visto in Italia nella stagione 2015/16 con la maglia della Roma e attualmente in forza all'Everton, potrebbe approdare al Chelsea nel mercato invernale. Secondo The Sun il giocatore è nella lista dei desideri di Thomas Tuchel, che si vuole cautelare in vista del possibile addio in estate del pari ruolo Marcos Alonso.