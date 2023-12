Intervenuto in conferenza stampa prima della gara contro la Fiorentina, Filippo Inzaghi, tecnico della Salernitana, ha parlato della sfida di Firenze: "La Fiorentina ha una rosa vasta, un grande allenatore, una società modello e l'abitudine a giocare il giovedì. Serve la gara perfetta e sperare che loro non siano al 100%. Se pensiamo di avere anche solo un calo di attenzione rispetto a domenica scorsa, faremo una brutta figura. Voglio una Salernitana positiva, propositiva, che ha voglia di fare risultato a Firenze per la prima volta nella sua storia. Per fare cose importanti bisogna andare oltre quello che hanno fatto quelli prima di noi e mi auguro che questo possa essere uno stimolo in più per i ragazzi".