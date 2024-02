Fabregas: 'Motta al Barcellona? Mi piace, ma lì non giocano in quel modo...'

Cesc Fabregas ha chiuso la carriera da giocatore al Como e lì ha iniziato quella da allenatore. Lo spagnolo ha parlato a Radio Catalunya e commentato le vicende di una delle sue ex squadre, il Barcellona: "L'addio di Xavi non mi ha sorpreso, sono nel calcio da molti anni e ho visto di tutto. Conosco Xavi come persona e giocatore, ma non come allenatore. È una persona molto positiva, felice, vuole sempre il meglio, vincere... Crede sempre in quello che fa. Credevo che il Barça avesse bisogno di una persona così. Con lui sono cresciuti tanti giovani; il momento non è facile ma il Barça è uno dei tre club più grandi del mondo e la pressione è alta".



FUTURO - Fabregas un domani potrà sedere sulla panchina del Barcellona? Cesc non chiude: "Alla fine è una cosa che non si può sapere. Penso che prima devo crescere, fare dei passi avanti... Ecco perché sono felice di essere dove sono, perché non ho una pressione molto alta. Il calcio cambia, la le dinamiche cambiano e conta il lavoro che fai giorno dopo giorno".



THIAGO MOTTA - Tra i candidati alla panchina blaugrana per l'immediato c'è anche Thiago Motta, Fabregas parla così dell'attuale allenatore del Bologna: "Sta facendo molto bene, i suoi giocatori hanno dinamismo: il difensore centrale sale, l'esterno sinistro può finire a destra... mi piace. Ma non so se è un profilo da Barça. Potrebbe essere adatto anche se non vedo il Barça giocare in quel modo. Non dico che non sia bello, tutt'altro; dico che Motta al Bologna fa cose che il Barça non ha fatto negli ultimi anni, ma conosce il club e mi piace molto come giocano le sue squadre. Sono sicuro che potrebbe adattarsi, a livello calcistico sta dimostrando tantissimo".



NAPOLI - Infine, Fabregas parla del Napoli, avversario del Barcellona negli ottavi di UEFA Champions League: "Il Barça è un po' più forte e per me è favorito, anche se Il Napoli è capace di fare grandi partite e ha buoni giocatori".