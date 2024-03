Ferguson, l'agente: 'Napoli un top club! Con Thiago Motta alla Juve? Difficile rifiutare'

Lewis Ferguson è tra i protagonisti in questa grande stagione del Bologna. Un futuro da scrivere quello del centrocampista scozzese con le sirene di mercato che iniziano a farsi sentire. Il suo procuratore, Bill McMurdo, ha parlato ai microfoni di TvPlay:



IL MERCATO - "Ci sono rumors su Napoli, Inter, Milan e Juventus, ma lui è sempre stato molto chiaro col Bologna: quando una squadra lo contatterà sarà la dirigenza rossoblù che dovrà discutere del futuro del ragazzo, e in ogni caso se ne parlerà al termine della stagione".



IL NAPOLI - "Ho grande ammirazione dell’Italia, Napoli la conosco bene perché sono stato ospite di Maradona quando ero con il mio assistito George Best, sono stati giorni meravigliosi. Se il Napoli ha un interesse per Lewis lui lo considererebbe un grande onore perché Napoli è uno dei top club mondiali".



ALLA JUVE CON THIAGO MOTTA - "Thiago Motta è bravissimo, se dovesse andare alla Juventus sicuramente, considerato il rispetto e la fiducia che ha nei confronti di Ferguson, vorrebbe averlo con sé, e sarebbe molto difficile per il giocatore rifiutare un’occasione del genere".