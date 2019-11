Ieri l'intervista in cui dichiarava che i lavori di adeguamento del Luigi Ferraris, iniziato lo scorso maggio, termineranno in vista del derby del prossimo 14 dicembre; oggi la pubblica tirata d'orecchie a Genoa e Sampdoria, che lo stadio di Marassi lo gestiscono in comunione.



L'assessore allo sport del Comune di Genoa, Stefano Anzalone, è tornato a parlare della situazione del più importante impianto sportivo cittadino annunciato di aver contattato personalmente i vertici delle due società calcistiche per invitarli a sistemare le molte criticità dello stadio: "Ho scritto oggi una lettera al Presidente del Genoa Enrico Preziosi e al Presidente della Sampdoria Massimo Ferrero - fa sapere il delegato di Palazzo Tursi - ho seguito l’inchiesta dell’emittente televisiva ligure Primocanale e altre lamentele sono arrivate alla mia attenzione da parte di molti cittadini appartenenti alle tifoserie rossoblucerchiate sulle condizioni fatiscenti dei servizi igienici nelle gradinate dello Stadio Luigi Ferraris. Sicuramente è stata fatta un’importante e impegnativa ristrutturazione dal rifacimento del campo, delle tribune inferiori e superiori e del sistema di illuminazione per un importo di circa 4 milioni di euro. Sono ben conscio del forte impegno anche finanziario che tali lavori hanno comportato contribuendo a rendere lo Stadio Luigi Ferraris un impianto sportivo moderno ed efficiente. Ma le condizioni lamentate dai tifosi rischiano di mettere in ombra parte del grande lavoro svolto. Ho chiesto ai Presidenti di Genoa e Sampdoria di intervenire per questa manutenzione: sono stati fatti sforzi significativi ma alla fine può rischiare di essere prevalente l’immagine negativa di trascuratezza e sporcizia".