Il Presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha parlato a tutto tondo dell'attuale momento del calcio italiano ai microfoni di RMC Sport.



LA SAMPDORIA - "Mi sono stufato che ogni volta arriva un acquirente diverso per la Sampdoria . Non va bene così, io non ho venduto e non vendo niente, non bisogna destabilizzare l'ambiente. Non ho ricevuto offerte. Voglio vincere qualcosa con la Sampdoria, ma ho bisogno di lavorare: sono un presidente operaio. Spalletti? Lo amo, gli faccio fare l'attore quando vorrà smettere di allenare"



SPALLETTI - "Spalletti lo amo, gli faccio fare l'attore o il mimo quando smette di allenare. E' fortissimo Spalletti, io ci scherzo perché ho grande rispetto per lui, ma a me fa troppo ridere quando si incazza. Film con Totti? Non me lo toccate, Totti è Totti"



ICARDI - "Io non posso sapere del rinnovo di Icardi. L'Inter ha due elementi eccezionali (in dirigenza ndr): uno è Ausilio che è bravissimo, e ora è arrivato il top dei top che è Marotta. Sanno cosa fare, io mi occupo delle cose di casa mia" STADIO FLAMINIO - "Lo stadio Flaminio a Roma? È uno scandalo, non mi rispondono al telefono e non mi ricevono. Lo ristrutturo tutto io, ci penso io. Lo vorrei far diventare la casa dei ragazzini di RomaChiedo a l sindaco di Roma Virginia Raggi di riceverci per presentare il progetto del Flaminio, che diventerà la casa dello sport. Vorrei dare dei servizi e un punto di ritrovo ai bambini e ai ragazzi".



SCHICK - "Schick? La piazza della Sampdoria, molto tranquilla, è diversa da quella di Roma. La squadra giallorossa ce la deve fare contro il Porto, con la testa giusta potrà farcela".