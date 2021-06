Su proposta del presidente, Gabriele Gravina, il Consiglio federale della Figc ha rinnovato la fiducia a Demetrio Albertini a capo del Settore tecnico federale. In attesa delle indicazioni di Lega B, Aia e Settore Giovanile e Scolastico, il Consiglio direttivo sarà così composto: Umberto Marino, Mauro Milanese, Paolo Mangini, Gianluca Zambrotta (vice presidente), Giuliano Ragonesi (vice presidente), Enrico Castellacci, Roberto Mancini, Marcello Giustiniani, Paolo Bosi (vice presidente).



"Lavorerò in continuità con quanto svolto finora - ha dichiarato Albertini, come riporta l'Ansa - siamo riusciti a rimettere al centro del nostro agire il dialogo e la concertazione, dando sviluppo a nuovi corsi e a nuove opportunità di formazione anche nonostante il periodo della pandemia".



Confermato alla guida del Settore giovanile e scolastico Vito Tisci: "La sinergia che si è creata negli ultimi anni con tutte le componenti federali - ha detto Tisci - ha posto le basi per il rafforzamento della nostra strategia. Siamo consapevoli delle difficoltà del momento, ma raggiungeremo tutti gli obiettivi che ci siamo posti".