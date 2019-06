Filipe Luis, giocatore dell'Atletico Madrid, ha parlato ai microfoni di Marca al termine della sfida di questa notte in Coppa America, vinta dal suo Brasile contro la Bolivia: "E' stata una grande stagione. Abbiamo vinto la Supercoppa europea, anche se l'eliminazione dalla Champions all'inizio è stata dura. Sono contentissimo di quanto fatto quest'anno con l'Atletico. Il mio futuro? Lo dirò dopo la Coppa America. Ci sono possibilità che me ne vada, così come possibilità che resti".