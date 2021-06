Filippo Inzaghi, neo tecnico del Brescia, parla dell'approdo del fratello Simone sulla panchina dell'Inter: "Dopo cinque anni arriva il momento in cui bisogna cambiare dieci giocatori o cambiare la guida tecnica. Simone ha fatto la scelta giusta, ha fatto qualcosa di incredibile a Roma. È contento anche per me, torneremo al Nord a darci battaglia".