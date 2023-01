Nonostante il giocatore goda ancora della fiducia di dirigenza ed allenatore, è innegabile che nel suo primo anno in Fiorentina Arthur Cabral sia rimasto di molto sotto le aspettative: l’attaccante brasiliano non ha ancora ripagato la fiducia posta su di lui dai viola, e soprattutto i quasi 15 milioni spesi lo scorso gennaio per strapparlo al Basilea. E l’edizione odierna de La Nazione è tornata a parlare di lui sottolineando come ci siano alcune squadre pronte ad investire su di lui.



Secondo quanto riportato dal quotidiano fiorentino adesso il brasiliano potrebbe realmente lasciare Firenze: su di lui è forte l’interesse di un paio di club di Serie A, pronte a scommettere su di lui per svoltare la stagione. Stiamo parlando di Sampdoria e Cremonese, entrambe invischiate nella rincorsa salvezza e alle quali l’attaccante potrebbe davvero servire. La dirigenza viola adesso attende di capire quali possano essere gli sviluppi e, nel caso di una sua partenza in questa sessione di mercato, potrebbero davvero tornare sul mercato per trovare un nuovo centravanti da aggiungere in rosa. Nei prossimi giorni qualcosa sicuramente si muoverà.